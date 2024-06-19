Под Москвой застрелили дебошира, изрезавшего женщину и напавшего на полицейских

46-летний житель подмосковного Жуковского напал с ножом на сожительницу, а когда по вызову потерпевшей приехала полиция, набросился на сотрудника правоохранительных органов, сообщает 19 июня ГСУ СК России по региону.
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