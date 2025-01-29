Премьера анимационного фильма «Сказочный патруль. Шоу продолжается» на телеканалах «МУЛЬТ» и «КиноМульт»

Премьера фильма «Сказочный патруль. Шоу продолжается», созданного анимационной студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение», состоится 31 января на телеканале «КиноМульт», а 1 февраля — на телеканале «МУЛЬТ».
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