В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медучреждении города Севастополя

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в одном из медицинских учреждений города Севастополя по признакам преступления, предусмотренного ч.
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