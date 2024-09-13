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В России показали iPhone 16 Pro в эксклюзивном корпусе из русского золота

В России показали iPhone 16 Pro в эксклюзивном корпусе из русского золота

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию кастомизированных iPhone 16 Pro и Pro Max, украшенных драгоценными материалами.

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