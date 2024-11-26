Мужчина подрался с крокодилом и спас себе жизнь

Житель Австралии подрался с напавшим на него крокодилом. Об этом пишет ABC News. Мужчина из аборигенной общины Ардиалун, которая находится на полуострове Дампир, округ Кимберли, отправился на морскую рыбалку в воскресенье, 16 ноября.