Ученые предупредили об аномально быстром потеплении на севере Европы

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, его специалистам удалось зафиксировать рекордно быстрое повышение температуры воздуха в самой северной части Европы - на архипелаге Шпицберген .
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