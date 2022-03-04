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World Athletics рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в этапах «Бриллиантовой лиги» 9-10 марта

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит возможность выступления российских спортсменов на этапах «Бриллиантовой лиги» в нейтральном статусе на заседании 9-10 марта.

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