Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фронт трещит, Запорожье может стать следующим, – укро-политолог

Фронт трещит, Запорожье может стать следующим, – укро-политолог

Запорожское направление сулит стать новым проблемным для ВСУ участком фронта. Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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