На днях произошло странное событие: депутаты самой отвратительной думской партии, партии эСэРов, или как их иногда называют, заправдунов (впрочем, некоторые считаю, что сейчас самая отвратительная думская партия это так называемые "Новые либералы люди") подали в Думу законопроект, согласно которому предлагается увеличить зарплаты и давать не менее 8 дополнительных дней к отпуску для жителей новых регионов.
Нельзя снова строить "империю наоборот"!
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Господи и где же ты столько безмозглых находишь.. Прошу хоть одну извилину на партию дай но вместе с инструкцией иначе такое наворочают, что и ядерная война не будет нужна....
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11 час.
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