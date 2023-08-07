Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • В К
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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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  • Андрей
    фотка может быть монтажём. Возможно и добиваются ,что бы зоорать -щемят ни за что.А что в Испании д...

Нельзя снова строить "империю наоборот"!

На   днях   произошло    странное  событие:  депутаты  самой    отвратительной  думской   партии,  партии  эСэРов,  или  как   их  иногда  называют,  заправдунов (впрочем,  некоторые  считаю, что сейчас   самая    отвратительная   думская   партия    это  так  называемые "Новые  либералы люди")  подали  в  Думу   законопроект,  согласно  которому  предлагается  увеличить  зарплаты  и  давать  не  менее    8  дополнительных    дней  к  отпуску  для  жителей   новых  регионов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Господи и где же ты столько безмозглых находишь.. Прошу хоть одну извилину на партию дай но вместе с инструкцией иначе такое наворочают, что и ядерная война не будет нужна....
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