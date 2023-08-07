Нельзя снова строить "империю наоборот"!

На днях произошло странное событие: депутаты самой отвратительной думской партии, партии эСэРов, или как их иногда называют, заправдунов (впрочем, некоторые считаю, что сейчас самая отвратительная думская партия это так называемые "Новые либералы люди") подали в Думу законопроект, согласно которому предлагается увеличить зарплаты и давать не менее 8 дополнительных дней к отпуску для жителей новых регионов.