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Магнитная буря накроет Землю на 2 дня

Магнитная буря накроет Землю на 2 дня

Надвигающаяся магнитная буря на Земле обещает быть мощной. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о начале магнитной бури класса G3 вечером 3 октября и её завершении 5 октября вечером.

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