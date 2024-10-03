Магнитная буря накроет Землю на 2 дня

Надвигающаяся магнитная буря на Земле обещает быть мощной. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о начале магнитной бури класса G3 вечером 3 октября и её завершении 5 октября вечером.
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