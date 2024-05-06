"Ъ": суд начал рассмотрение дела убившего семь сослуживцев сержанта Лобовикова

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семерых сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых.
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