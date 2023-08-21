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Чемпионат Европы (жен). Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Нидерланды против Франции, другие матчи

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии. Чемпионат Европы по волейболу Женщины Групповой этап Группа А Гент, Бельгия Словения – Венгрия – 18.

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