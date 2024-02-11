В украинской армии называют нового главкома ВСУ Сырского «мясником и генералом 200»

Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому такие прозвища как «мясник» и «генерал 200» из-за потерь, которые войска понесли под его началом, сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание Politico.
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