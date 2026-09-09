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Царьград

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Шведских политиков напугала одна русская женщина

Шведских политиков напугала одна русская женщина

В Швеции разгорелся громкий скандал накануне парламентских выборов.Левые силы и даже премьер-министр обвинили гражданскую жену политика ультраправой партии в угрозе безопасности страны только лишь из-за ее русского происхождения.

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