Шведских политиков напугала одна русская женщина

В Швеции разгорелся громкий скандал накануне парламентских выборов.Левые силы и даже премьер-министр обвинили гражданскую жену политика ультраправой партии в угрозе безопасности страны только лишь из-за ее русского происхождения.
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