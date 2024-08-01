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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Он для них уже давно чужой человек, к сожалению»

Модель и блогер Алана Мамаева призналась, что Алиса и Алекс – сын Аланы от первого брака, которого футболист воспитывал с рождения, – не поддерживают связь с отцом.

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