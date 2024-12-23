На Кубе сделали фото нового УАЗа с кузовом, которого нет в РФ

На Кубе были сделаны фотографии нового УАЗа с уникальной конструкцией кузова. Telegram-канал «Автопоток» продемонстрировал изображения модели «Профи», у которой имеется необычная надстройка американского стиля.
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