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Калужские новости

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Росстат: за полгода цены в Калужской области выросли больше чем на 5%

Росстат: за полгода цены в Калужской области выросли больше чем на 5%

Согласно статистике, средний доход жителя Калужской области в первом полугодии 2026 года составил 59 492 рубля в месяц, что в 2,3 раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг"Бизнес-журнал.

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