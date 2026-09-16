Росстат: за полгода цены в Калужской области выросли больше чем на 5%

Согласно статистике, средний доход жителя Калужской области в первом полугодии 2026 года составил 59 492 рубля в месяц, что в 2,3 раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг"Бизнес-журнал.
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