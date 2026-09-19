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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейтон Уотсон: «Харден лично заинтересован в том, чтобы играть со мной. Он один из величайших баскетбольных умов. То, что он сразу принял меня, очень мне льстило»

Форвард Пейтон Уотсон, в межсезонье присоединившийся к « Кливленду », рассказал, какую роль в процессе переговоров сыграл звездный защитник «Кэвс» Джеймс Харден .

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