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Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, уйти в леса и ждать подмогу НАТО

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, уйти в леса и ждать подмогу НАТО

Запад предлагал экс-премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Конченные идиоты!!!!
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