ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Почему явка на выборах в Госдуму стала максимальной с 2011 года: цифры, регионы, мнения экспертов

Почему явка на выборах в Госдуму стала максимальной с 2011 года: цифры, регионы, мнения экспертов

Рекордные 59,32% – такой явки на выборах в Госдуму Россия не видела с 2011 года. Предварительные итоги 21 сентября огласила Элла Памфилова: «Единая Россия» получает 355 мандатов и сохраняет конституционное большинство, новые регионы демонстрируют явку выше 65%, а четыре чукотских села проголосовали на 100%.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым