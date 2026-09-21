Почему явка на выборах в Госдуму стала максимальной с 2011 года: цифры, регионы, мнения экспертов

Рекордные 59,32% – такой явки на выборах в Госдуму Россия не видела с 2011 года. Предварительные итоги 21 сентября огласила Элла Памфилова: «Единая Россия» получает 355 мандатов и сохраняет конституционное большинство, новые регионы демонстрируют явку выше 65%, а четыре чукотских села проголосовали на 100%.