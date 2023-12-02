Глава BBN Сивера: страны НАТО на востоке должны нарастить потенциал против РФ

Страны НАТО на востоке должны в течение трех лет нарастить потенциал для противодействия России. Такое мнение высказал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью изданию Nasz Dziennik.
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