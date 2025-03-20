Европа вступает в гонку вооружений и пытается втянуть туда Россию

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Европа вступает в новую гонку вооружений. В странах союза одна за другой проходят инициативы о перевооружении, выделении на ВПК баснословных сумм и наращивании военной помощи Киеву.
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