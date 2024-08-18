На Соловках открылась новая выставка о героической обороне монастыря

Экспозиция «Крымская война. Подвиги Соловецкой обители» готова принимать первых посетителей»Новая выставка Соловецкого музея-заповедника о героической обороне Соловецкого монастыря во время нападения англичан 1854 года открыта.
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