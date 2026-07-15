ФАС возбудила дело против «Русала» из-за цен на алюминий. Российские переработчики платили больше иностранцев

Антимонопольный орган России инициировал разбирательство в отношении алюминиевого гиганта «Русал» — компания, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так и не устранила нарушения в ценообразовании, на которые регулятор указывал ещё весной, сообщили в ведомстве.