🌧 В Крыму продлили штормовое предупреждение ещё на один день По информации ГУ МЧС по региону, вечером 12 января, ночью и утром 13 января ожидаются сильные дожди, снег, гололёд и гололедица.
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🌧 В Крыму продлили штормовое предупреждение ещё на один день По информации ГУ МЧС по региону, вечером 12 января, ночью и утром 13 января ожидаются сильные дожди, снег, гололёд и гололедица.