Соловьев: сбитый на «Новороссии» дрон ВСУ был оснащен антенной Starlink

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил, что украинский беспилотник, уничтоженный на трассе Р-280 «Новороссия», был оснащен антенной американской компании Starlink.
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