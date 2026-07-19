Соловьев: сбитый на «Новороссии» дрон ВСУ был оснащен антенной Starlink

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил, что украинский беспилотник, уничтоженный на трассе Р-280 «Новороссия», был оснащен антенной американской компании Starlink.