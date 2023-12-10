Венгерские перевозчики: Мы будем протестовать на границе с Украиной

Ассоциация венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Захонь – Чоп" подобную той, как "это сделали польские и словацкие водители".
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