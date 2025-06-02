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Царьград

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Андрей Рублев уступил Синнеру на «Ролан Гаррос» с призом в €65 млн

Андрей Рублев уступил Синнеру на «Ролан Гаррос» с призом в €65 млн

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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