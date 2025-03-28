Для Path of Exile 2 представлено первое крупное обновление “Пробуждение охоты” Дл...

Для Path of Exile 2 представлено первое крупное обновление “Пробуждение охоты”Для игроков Path of Exile 2, ожидающих новостей, студия официально представила “Пробуждение охоты” – первое крупное обновление контента для игры.
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