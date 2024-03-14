В Приангарье водитель «Toyota Hilux» погиб на месте, выехав на встречку

На трассе в Нижнеилимском районе автомобиль Toyota Hilux, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом «Freightliner», а после врезался в дорожное ограждение.
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