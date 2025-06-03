Хинштейн заявил, что теракты на мостах были направлены на запугивание россиян

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал недавние теракты на мостах в Курской и Брянской областях, заявив, что они были осуществлены с целью запугивания гражданского населения.