В 1-м Силикатном проезде началась разработка котлована станции метро «Звенигородская»

На строительной площадке будущей станции «Звенигородская», которая расположена в районе Хорошёво-Мнёвники, на пересечении 1-го Силикатного проезда с Шелепихинским шоссе и улицей Шеногина, уже завершены работы по устройству ограждающей конструкции котлована, начался монтаж распорной системы и разработка грунта.