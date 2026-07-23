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«Просил Бога, чтобы он был нормальным»: почему актер Владимир Мишуков остался в России один с особенным сыном

«Просил Бога, чтобы он был нормальным»: почему актер Владимир Мишуков остался в России один с особенным сыном

Сегодня актер Владимир Мишуков живет совсем не так, как представлял себе в молодости. Его бывшая супруга уехала на Кипр, старшие дети разъехались по европейским странам, а сам он принял решение остаться в Москве.

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