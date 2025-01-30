Аномально теплую зиму устроил России подрыв "северных потоков": дальше может быть хуже

СК

Сергей Ковалев

океаны, шельфовые воды, тектоническая активность... - не менее 15 тонн метана в год!.. мона бы и точку ставить, но наши синоптики идут дальше и поясняют, что в этом году в РФ, в зоне Байкала, не образовался холодный циклон, ежегодно раздающий холодные "хвосты" соседним территориям. малые очаги холодного воздуха не способны переломить "западные ветры", как следствие, на западной территории РФ до Урала практически, Т воздуха заметно ниже привычной ежегодной. но при этом холоднее на амероконтиненте. т.е. средняя "по больнице" сохраняется. ну а то, что планета Земля живёт и дышит в своих периодах, дык это отдельно.