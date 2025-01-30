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Аномально теплую зиму устроил России подрыв "северных потоков": дальше может быть хуже

Аномально теплую зиму устроил России подрыв "северных потоков": дальше может быть хуже

Русский Колоколъ Место подрыва - фото из датской прессы. Выброс огромного количества метана в атмосферу спровоцировал потепление – считают некоторые эксперты.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну вулканы это ФОНОВЫЕ показатели - они всегда, а вот северные потоки взрывают РАЗОВО! Потому они идут ПОВЕРХ фоновых показателей... 😉
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
океаны, шельфовые воды, тектоническая активность... - не менее 15 тонн метана в год!.. мона бы и точку ставить, но наши синоптики идут дальше и поясняют, что в этом году в РФ, в зоне Байкала, не образовался холодный циклон, ежегодно раздающий холодные &quot;хвосты&quot; соседним территориям. малые очаги холодного воздуха не способны переломить &quot;западные ветры&quot;, как следствие, на западной территории РФ до Урала практически, Т воздуха заметно ниже привычной ежегодной. но при этом холоднее на амероконтиненте. т.е. средняя &quot;по больнице&quot; сохраняется. ну а то, что планета Земля живёт и дышит в своих периодах, дык это отдельно.
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2 час.
М
ММ
Из-за деятельности вулканов бывает ПОХОЛОДАНИЕ, а не потепление. Ибо пепел заслоняет солнечный свет.
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29 мин.
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