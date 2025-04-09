Губернатор Смоленской области провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты региона

Губернатор обозначил ряд направлений совместной работы, в том числе для продвижения смоленских брендов на международных рынках Глава региона Василий Анохин, встретившись с председателем Торгово-промышленной палаты Смоленской области Владимиром Архипенковым, обсудил направления совместной работы правительства субъекта и делового объединения.