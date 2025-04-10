От польского Жешува до львовского Яворова по автомобильной дороге около 120 км. Во время нахождения в аэропорту Ясенка близ упомянутого Жешува американских войск солдаты армии США обеспечивали безопасность при транспортировке грузов военного назначения через границу Украины.