Тревожный сигнал для Киева: маршрут от польского Жешува до львовского Яворовского полигона остался без американского «присмотра»

От польского Жешува до львовского Яворова по автомобильной дороге около 120 км. Во время нахождения в аэропорту Ясенка близ упомянутого Жешува американских войск солдаты армии США обеспечивали безопасность при транспортировке грузов военного назначения через границу Украины.
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