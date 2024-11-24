В Казани появятся специалисты по длительному уходу за нуждающимися-мусульманами

Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Российский исламский институт и Благотворительный фонд «Ярдэм – Помощь» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку специалистов по длительному уходу за нуждающимися мусульманами, передает «Татар-информ».