В Казани появятся специалисты по длительному уходу за нуждающимися-мусульманами

Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Российский исламский институт и Благотворительный фонд «Ярдэм – Помощь» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку специалистов по длительному уходу за нуждающимися мусульманами, передает «Татар-информ».
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