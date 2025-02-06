«Влетел на полной скорости»: во Владивостоке водитель устроил жесткое ночное ДТП

Во Владивостоке в ночь с 6 на 7 февраля произошло жесткое массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на полной скорости влетел в припаркованную машину, от чего та по инерции задела стоящие рядом, сообщает PRIMPRESS.
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