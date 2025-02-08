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Гармонин заявил, что Швейцария не может быть посредником в переговорах с Киевом

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что действия страны по вопросу конфликта с Украиной привели к утрате ею своего нейтрального статуса, и теперь страну нельзя рассматривать как объективного посредника.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Украине придется отказаться от контроля над полным списком территорий&quot;   Когда уже до этих не умеющих читать и даже слушать дойдёт. Основные требования России это не территории. Те области в которых прошли референдумы законодательно вошли в состав России и это даже не будет предметом обсуждения.  Основными требованиями по прежнему являются денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус бывшей украины. Это если они успеют подписать капитуляцию. В противном случае украина перестанет существовать как государство.
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19 час.
Eduard
Швейцария карликовая и убогая,а всё туда же!
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19 час.
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