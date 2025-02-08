Гармонин заявил, что Швейцария не может быть посредником в переговорах с Киевом

Андрей Шишинов

"Украине придется отказаться от контроля над полным списком территорий" Когда уже до этих не умеющих читать и даже слушать дойдёт. Основные требования России это не территории. Те области в которых прошли референдумы законодательно вошли в состав России и это даже не будет предметом обсуждения. Основными требованиями по прежнему являются денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус бывшей украины. Это если они успеют подписать капитуляцию. В противном случае украина перестанет существовать как государство.