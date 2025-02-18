В Екатеринбурге пожар охватил стоянку с грузовиками

В ночь на 18 февраля в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого сгорели восемь автомобилей КАМАЗВ ночь на 18 февраля в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого сгорели восемь автомобилей КАМАЗ.
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