Экс-разведчик США заявил о страхе Зеленского привлечь внимание к провалу ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сейчас выгоднее сидеть тихо и не привлекать внимание к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в провальном контрнаступлении, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
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