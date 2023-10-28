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Экс-разведчик США заявил о страхе Зеленского привлечь внимание к провалу ВСУ

Экс-разведчик США заявил о страхе Зеленского привлечь внимание к провалу ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сейчас выгоднее сидеть тихо и не привлекать внимание к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в провальном контрнаступлении, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

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