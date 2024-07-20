Певец Шаман выступил с концертом у посольства США в Москве

Митинг-концерт у посольства США в Москве устроил музыкант Ярослав Дронов, также известный как Шаман. Он выступил против русофобской политики видеохостинга "Ютуб", блокирующего каналы наших артистов и блогеров.
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