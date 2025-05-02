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  • Eduard
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Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

Киев построил фортификационные сооружения у населенного пункта Першотравневое Харьковской области, но не успел нарастить там группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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