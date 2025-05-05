В России накрыли преступную группу, обеспечивавшую работу кол-центров мошенников

ФСБ сообщила о раскрытии в России преступной сети, которая предоставляла нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой мошеннические кол-центры обманывали россиян и рассылали ложные террористические угрозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии