Сотрудники Института метрологии хотят другого руководителя

Сотрудники Национального института метрологии (НИМ) сфотографировались с табличкой, на которой написано, что они хотят нового руководства учреждения, а не Джорджету Минку, которая недавно была назначена на эту должность.
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