Вице-премьер Сербии заявил, что Сербия не введет санкции против России

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил на лекции в Российском государственном гуманитарном университете, что Европа с ее политикой последних лет и антироссийской истерией утратила статус великой державы и теперь пытается это исправить, провоцируя конфликты и нестабильность в Республике Сербской и Сербии, 27 февраля сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».