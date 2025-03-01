Маньяка Миргорода из 2000-х уличили еще в 13 убийствах в Москве

Следователи уголовно-исполнительной системы установили причастность осужденного на пожизненное лишение свободы серийного убийцы Владимира Миргорода к 13 преступлениям, совершенным более 20 лет назад в Москве.
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