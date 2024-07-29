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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скип Бэйлесс о матче США – Сербия: «Не уверен, что мы бы выиграли без Кевина Дюрэнта»

Журналист был впечатлен перфомансом форварда «Санз» в матче США – Сербия (110:84). Вернувшийся после травмы Дюрэнт к большому перерыву набрал 21 очков при 8 из 8 с игры.

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