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ИА Регнум

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Из музея Огюста Ренуара во Франции украли несколько картин

Из музея Огюста Ренуара во Франции украли несколько картин

Неизвестные украли несколько картин из музея французского импрессиониста Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей на юге Франции.

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