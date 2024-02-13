Новая остановка включена в маршрут нескольких троллейбусных и автобусных линий

С 15 февраля в маршрут нескольких троллейбусных и автобусных линий будет включена новая остановка. Информацию об этом подтвердило Кишиневское управление электротранспорта в сообщении, опубликованном на Facebook.
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